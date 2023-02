Weniger als 100.000 Hessen wegen Krebs im Krankenhaus

Mit einem deutlichen Abstand von rund 21 Prozent führten in Hessen im Jahr 2021 „Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane“ zu einer stationären Aufnahme im Krankenhaus, so das Statistische Landesamt. An zweiter Stelle stehe die Diagnose „Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe“ (14 Prozent). „Bösartige Neubildungen der Harnorgane“ brachten mit rund zehn Prozent die Hessinnen und Hessen am dritthäufigsten ins Krankenhaus.