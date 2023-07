Weniger befristete Vertretungslehrer in Ferien arbeitslos

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In diesem Jahr werden in Hessen deutlich weniger befristet eingestellte Lehrkräfte im Sommer arbeitslos sein als im Jahr zuvor. Nach Angaben des Kultusministeriums wird sich die Zahl auf voraussichtlich rund 1500 halbieren. Als Grund nannte ein Sprecher am Dienstag eine zu Jahresbeginn eingeführte Neuregelung. Demnach wurde die Mindestdauer einer begrenzten Beschäftigung, die eine Weiterbeschäftigung auch in den Sommerferien ermöglicht, auf nunmehr 30 Wochen gesenkt, teilte ein Sprecher mit. Vorher lag diese Hürde bei 36 Wochen. Zuvor hatte die „Frankfurter Rundschau“ darüber berichtet.