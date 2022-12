Weniger Datenklau an Geldautomaten in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Der Datenklau an Geldautomaten in Hessen hat im laufenden Jahr gegen den bundesweiten Trend auf niedrigem Niveau leicht abgenommen. Neun Mal manipulierten Kriminelle von Januar bis einschließlich November 2022 Automaten im Land, um Kartendaten und Geheimnummer (PIN) von Bankkunden auszuspähen. Im Vorjahreszeitraum hatte die Frankfurter Einrichtung Euro Kartensysteme in Hessen elf solcher „Skimming“-Fälle gezählt, im Gesamtjahr 2021 waren es 17. Einzelne Geldautomaten können dabei jeweils mehrfach angegriffen worden sein.