Weniger Geld für hessische Start-ups

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Start-ups in Hessen haben es zunehmend schwerer, Geldgeber zu finden. In die Wachstumsfirmen des Bundeslandes wurden in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 95 Millionen Euro Risikokapital investiert - das ist ein Rückgang um mehr als 208 Millionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus dem am Montag veröffentlichen Start-up-Barometer der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Auch wenn deutlich weniger Geld floss, blieb die Zahl der Finanzierung mit 29 (Vorjahr 28) fast stabil.