Weniger Gewerbeanmeldungen in Hessen im Jahr 2022

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen im vergangenen Jahr leicht gesunken. Insgesamt 59.491 Gewerbeanmeldungen wurden gezählt und damit drei Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Knapp die Hälfte der Anmeldungen habe den Handel betroffen. Darunter seien auch Gewerbe gefallen, die sich mit der Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen befassen. Insgesamt handelte es sich in den überwiegenden Fällen der Gewerbeanmeldungen nach Angaben der Statistiker um Einzelunternehmen.