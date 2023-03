Weniger Gewinn: Zinswende belastet Wertpapierbestände

Um das Betriebsergebnis nach Bewertung mit 299 Millionen dennoch in den positiven Bereich zu hieven, mussten die Sparkassen in Hessen (33 Institute) und Thüringen (16) auf ihre Rücklagen zurückgreifen: Mehr als 400 Millionen Euro sogenannte Vorsorgereserve wurden aufgelöst. „Diese Reserven wurden für so eine Ausnahmesituation aufgebaut“, hob Reuß hervor. Dadurch, dass über Jahre Gewinne für solche Zwecke einbehalten worden seien, seien „die Sparkassen in Hessen und Thüringen solide kapitalisiert und belastbar aufgestellt“.