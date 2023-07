Weniger Studienangebote mit Numerus clausus in Hessen

Gütersloh/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Weniger als ein Drittel der Studienangebote in Hessen unterliegen einer Untersuchung zufolge noch einer Zulassungsbeschränkung. Im Wintersemester 2023/24 haben im Bundesland rund 30,7 Prozent aller Studiengänge einen sogenannten Numerus clausus (NC). Im Bundesdurchschnitt sind es knapp 38 Prozent. Das ergab eine Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh. Bundesweit den höchsten NC-Anteil gibt es demnach in Hamburg mit 62,8 Prozent, den niedrigsten in Thüringen mit 19,6 Prozent.