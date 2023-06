Wettbewerb der Dörfer: Bewertungskommission besucht Hessen

Anders als bei dem früher unter dem Namen „Unser Dorf soll schöner werden“ bekannten Wettbewerb drehe sich es sich inzwischen nicht mehr um Verschönerungen wie Blumenkästen an den Fenstern, betonte die Kommissionsleiterin. „Unser Dorf hat Zukunft“ habe andere Schwerpunkte: „Was sind die Problemstellungen und wo sehen wir uns in zehn, zwanzig Jahren? Was gehen wir aktiv an? Das ist eine völlig andere Rubrik.“