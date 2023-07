Wetter am Freitag heiter: Dann Schauer und Gewitter

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen müssen sich die Menschen nach einem meist heiteren Freitag gegen Schauer und Gewitter wappnen. Am Freitag sei es noch trocken, gab der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad sowie in Hochlagen bei 22 bis 25 Grad. Dazu komme ein meist schwacher Wind.