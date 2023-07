Wetter in Hessen bis zum Wochenende heiter

Offenbach (dpa/lhe) - . In Hessen dürfen sich die Menschen bis zum Wochenende auf überwiegend heiteres und mitunter sonniges Wetter freuen. Am Donnerstag seien hauptsächlich im Norden des Landes einzelne Schauer möglich, ansonsten bleibe es trocken, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen demnach zwischen maximal 23 Grad im Norden und 27 Grad im Süden; in höheren Lagen klettert das Thermometer auf maximal 19 Grad. Dazu gehe ein mäßiger Wind, der in Hochlagen zeitweise böig auffrischen könne.