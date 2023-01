Wetter in Hessen bleibt zu Wochenbeginn kalt und regnerisch

Offenbach (dpa/lhe) - . Zu Beginn der neuen Woche bleibt das Wetter in Hessen kalt und nass. Am Montag kommen vormittags weitere Regenschauern auf; vereinzelt sind auch kürzere Graupelgewitter im Laufe des Tages nicht auszuschließen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 3 und 7 Grad. Dazu kommt laut DWD ein überwiegend mäßiger, in Böen zeitweise auch starker Wind. In den Abendstunden soll dieser ein wenig nachlassen.