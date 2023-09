Wetter in Hessen übers Wochenende wechselhaft

Offenbach (dpa/lhe) - . Den Menschen in Hessen steht in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter bevor. Am Freitag gebe es Regen, vereinzelt seien auch Gewitter gering wahrscheinlich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen liegen demnach bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad, in Kammlagen bei 16 Grad. Dazu gehe ein schwacher bis mäßiger Wind.