Wetter in Hessen wechselhaft und mild

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen können sich in den kommenden Tagen auf mildes und wechselhaftes Wetter einstellen. Am Dienstag soll es meist stark bewölkt werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Westhessen regnet es zeitweise. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 und 16 Grad, in höheren Lagen bei etwa 10 Grad.