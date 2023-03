Wetterdienst prüft Verdacht auf Tornado bei Gießen

Fernwald/Offenbach (dpa) - . Nach dem heftigen Unwetter in Fernwald bei Gießen prüfen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weiterhin den Verdacht auf einen Tornado. Dies könne ein paar Tage dauern, sagte der DWD-Tornadoexperte Andreas Friedrich am Montag in Offenbach. Aufgrund der Verwüstung bestehe ein „plausibler Verdacht“. Derzeit würden Schadensbilder und Berichte von Augenzeugen untersucht.