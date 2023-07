Wetterdienst warnt vor starker Wärmebelastung am Dienstag

Offenbach (dpa/lhe) - . Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor starker Wärmebelastung am Dienstag in weiten Teilen Hessens. Dies gelte in der Zeit zwischen 11.00 Und 19.00 Uhr insbesondere für viele Gebiete in Süd- und Mittelhessen, wie der DWD am Montag in Offenbach mitteilte. Für den Dienstag werden Höchstwerte zwischen 31 und 35 Grad Celsius erwartet. Empfohlen wird, ausreichend zu trinken sowie direkte Sonne und körperliche Anstrengungen zu vermeiden. Die eigene Wohnung sollte nach Möglichkeit kühl gehalten werden.