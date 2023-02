Wettermix in Hessen erwartet

Offenbach (dpa/lhe) - . Das Wetter in Hessen bleibt wechselhaft. Am Sonntag werde es teils wolkig, teils heiter, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mit. Es bleibt dabei überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen einem und fünf Grad. Im höheren Bergland erwarten die Meteorologen Dauerfrost bei minus zwei Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es klar, es gibt jedoch verbreitet Frost bei Tiefstwerten zwischen minus drei bis minus sechs Grad, im Bergland bis zu minus acht Grad.