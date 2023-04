Wetzlar setzt bis Saisonende auf Interimsduo

Wetzlar (dpa) - . Handball-Bundesligist HSG Wetzlar wird mit dem zunächst als Interimslösung installierten Duo Jasmin Camdzic und Filip Mirkulovski bis zum Saisonende weitermachen. Beide treten damit die Nachfolge von Hrvoje Horvat, der in der Vorwoche gehen musste, an. Dies teilte der Club am Dienstag mit. „Ich habe über die Osterfeiertage viele Gespräche geführt, auch mit unseren gestandenen Spielern, die sich allesamt für die Fortführung der Zusammenarbeit mit Jasmin und Filip ausgesprochen haben“, sagte Geschäftsführer Björn Seipp.