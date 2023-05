Weyel: Nur gehörlose Schauspieler sollten Gehörlose spielen

Butzbach (dpa) - . Schauspielerin Annalisa Weyel ist mit gehörlosen Eltern aufgewachsen. Dennoch fiel es ihr schwer, in der TV-Reihe „Der Wien-Krimi: Blind ermittelt“ eine gehörlose Frau zu spielen. „Auch, wenn ich fast ausschließlich mit gehörlosen Menschen und Codas aufgewachsen bin, ist meine Lebensrealität eine andere als beispielsweise die meiner Eltern“, sagte sie in einem ARD-Interview zur Episode „Tod an der Donau“ (Donnerstag, 20.15 Uhr, Das Erste). Codas ist ein Begriff für Kinder von Gehörlosen, die zumeist selbst hörend sind. „Deshalb finde ich es sehr wichtig, dass gehörlose Rollen auch von gehörlosen Schauspielerinnen und Schauspielern übernommen werden“, sagte die 22-Jährige aus Butzbach (Hessen).