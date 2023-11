Wie die WM-Stars von 2006 die Chiefs inspirieren

„Diese Namen haben meine Motivation befeuert. Wir sind bereit loszulegen. Egal, ob am Parkplatz oder auf dem Rasen“, sagte Kelce, der in den vergangenen Wochen zusätzliche Prominenz gewann, weil er Händchen haltend mit Pop-Gigantin Taylor Swift abgelichtet wurde. Vor dem Spiel gegen die Miami Dolphins am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) merkte Kelce an: „We are ready to Rock 'n’ Roll.“ Sowohl die Dolphins als auch die Chiefs zählen zum engsten Kreis der Titelanwärter.