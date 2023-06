Wie ein Krankenhaus Hebammen zurück in den Kreißsaal lockt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Mit einem Wiedereinstiegsprogramm will das Frankfurter Bürgerhospital Hebammen und Kinderkrankenpfleger zurück in den Beruf holen. „Eigentlich gibt es im Gesundheitswesen keinen Mangel an qualifizierten Fachkräften, sondern an in ihrem Beruf tätigen Fachkräften“, sagte Personal-Geschäftsführer Wolfgang Heyl der Deutschen Presse-Agentur. Viele Pflegekräfte hätten ihrem Beruf den Rücken gekehrt - „aufgrund hoher Arbeitsbelastung, fehlenden Fortbildungsmöglichkeiten und mangelnder Wertschätzung durch den Arbeitgeber“. Das Programm soll zeigen, dass es auch anders geht.