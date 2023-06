Wieder Geldautomatensprengung: Härtere Strafen gefordert

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einer erneuten Geldautomatensprengung in Hessen hat Justizminister Roman Poseck (CDU) seine Forderung nach härteren Strafen erneuert. „Die Abschreckungswirkung des Strafrechts muss bei Geldautomatensprengungen deutlicher werden. Wir brauchen ein Zusammenspiel von Prävention und Repression, um diese hoch gefährlichen und skrupellosen Taten wirksam zu bekämpfen“, erklärte Poseck am Samstag in Wiesbaden. Unbekannte Täter hatten am frühen Samstagmorgen einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach gesprengt. In den vorangegangenen Tagen hatte es ähnliche Taten in Bad Vilbel, Königstein und Fulda gegeben.