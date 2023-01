Wieder mehr Erwerbstätige in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen waren im Jahr 2022 insgesamt 3,55 Millionen Menschen erwerbstätig. Das sind 1,3 Prozent oder 45.800 Personen mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Der Dienstleistungsbereich habe mit einem Zuwachs von 1,7 Prozent am stärksten zugenommen.