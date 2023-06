Wieder mehr Hochzeiten nach historischem Tiefstand

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Nach einem historischen Tiefstand bei der Zahl der Hochzeiten im Corona-Jahr 2021 in Hessen haben sich 2022 wieder mehr Bürger trauen lassen. 28.574 Paare heirateten im vergangenen Jahr, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Das waren 7,5 Prozent mehr als 2021.