Wieder Nachwuchs bei Rüdesheimer Wölfen nachgewiesen

Im laufenden Beobachtungszeitraum wurden den Angaben zufolge bislang vier der insgesamt sechs Wolfsterritorien in Hessen bestätigt, außer in Rüdesheim auch im nordhessischen Spangenberg, im mittelhessischen Butzbach sowie auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken an der hessisch-bayerischen Landesgrenze. Es sei in ganz Hessen jederzeit mit durchziehenden Wölfen zu rechnen, so das HLNUG. Weidetierhalter seien aufgerufen, „unbedingt für einen sachgerechten Schutz ihrer Tiere zu sorgen“.