Wiesbaden erlaubt „Oben ohne“ im Schwimmbad für alle

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Wiesbadener Schwimmbädern ist ab diesem Freitag „Oben ohne“ für alle erlaubt. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Stadtverordneten, wie die Landeshauptstadt am Donnerstagabend mitteilte. Er gelte ab diesem Freitag, 14. Juli, in allen städtischen Frei- und Hallenbädern sowie dem Thermalbad Aukammtal.