Wiesbaden holt Darmstadts Bennetts und Lee von Bayern II

Lee war im Januar 2022 von seinem Jugendverein Pohang Steelers zu den Amateuren des FC Bayern gewechselt. Der Mittelfeldspieler kam in der vergangenen Spielzeit zu 20 Einsätzen in der Regionalliga Bayern. „Es ist für mich ein Traum, in der 2. Bundesliga zu spielen und ich möchte so schnell wie möglich loslegen“, sagte Lee.