Wiesbaden kämpft gegen Bielefeld um den Zweitliga- Aufstieg

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der SV Wehen Wiesbaden spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga gegen Arminia Bielefeld. Die Ostwestfalen verloren am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (0:4) und blieben Tabellen-16. in der zweiten Liga. Um den dritten Aufstieg nach 2007 und 2019 zu schaffen, muss sich der Drittligist SV Wehen in den beiden Relegationsspielen durchsetzen. In der Hinpartie am Freitag (20.45 Uhr/Sat.1) genießen die Wiesbadener zunächst Heimrecht. Die Entscheidung fällt im Rückspiel am 6. Juni (20.45 Uhr/Sat.1).