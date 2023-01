Wiesbaden siegt im Spitzenspiel gegen Elversberg mit 1:0

Wiesbaden (dpa) - . Der SV Wehen Wiesbaden ist mit einem Sieg gegen Tabellenführer SV Elversberg in die Saisonfortsetzung der 3. Fußball-Liga gestartet. Die Hessen kamen am Samstag im Duell mit den Saarländern durch einen Treffer von Thijmen Goppel (11. Minute) zu einem 1:0 (1:0) und schoben sich mit 34 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz vor. Der Aufsteiger aus Elversberg bleibt trotz der dritten Saisonniederlage mit 41 Zählern an der Spitze.