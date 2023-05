Wiesbaden verspielt direkten Aufstiegsplatz nach 1:3

Dresden (dpa/lhe) - . Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden droht nach der zweiten Pleite nacheinander den direkten Aufstieg zu verpassen. Bei der Rückkehr von Trainer Markus Kauczinski an die alte Wirkungsstätte verloren die Hessen am Samstag bei Dynamo Dresden mit 1:3 (1:1). Ivan Prtajin (15. Minute/Foulelfmeter) gelang der einzige Treffer für die Gäste. Ahmet Aslan (11.), Niklas Hauptmann (70.) und Jakob Lemmer (80.) trafen für Dynamo, das in der Tabelle mit nun 63 Zählern dank der besseren Tordifferenz an den punktgleichen Wiesbadenern vorbeizog. Bei einem Sieg des VfL Osnabrück (60) am Montagabend könnte der SVWW sogar noch vom vierten Rang, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt, verdrängt werden.