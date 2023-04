Wiesbadener Tötungsdelikt wird Thema bei „Aktenzeichen XY“

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein ungeklärtes Tötungsdelikt in Wiesbaden soll am Mittwochabend (12. April) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ werden. Es geht um den Fall eines 41-Jährigen, der am 14. Juli 2021 im Stadtteil Mainz-Kastel tot entdeckt worden war, wie Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Wiesbaden am Dienstag mitteilten. Laut Obduktion war der Mann erschossen worden. „Derzeit ist noch unklar, ob der Fundort auch der Tatort ist“, erläuterte die Staatsanwaltschaft. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters oder der Täter führen, sei eine Belohnung von bis zu 5000 Euro ausgesetzt.