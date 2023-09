Wiesbadener Wohnhaus wegen Gasaustritts geräumt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Wegen eines Gasaustritts ist ein Mehrfamilienhaus in Wiesbaden geräumt worden. Anwohner bemerkten am Mittwochabend einen Gasgeruch im Keller und im Erdgeschoss, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte. Nach einer Messung evakuierte die Feuerwehr das Gebäude mit sechs Wohnungen im Stadtteil Mainz-Kastel. Nachdem das Haus belüftet wurde, konnten die Bewohner zurück in ihre Wohnungen. Der zuständige Energieversorger sei mit der Ursachenforschung beschäftigt, hieß es.