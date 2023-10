Wiesn-Besucherinnen schlagen mit Maßkrug zu

München (dpa) - . Gleich zwei Mal haben Wiesn-Besucherinnen bei abendlichen Festzeit-Streitereien zum Maßkrug gegriffen und zugeschlagen. Am Sonntagabend waren zwei Besucherinnen - die eine aus Hessen, die andere aus München - in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein eigentlich unbeteiligter 37-Jähriger versuchte zu schlichten - und bekam von der Besucherin aus Hessen einen Maßkrug auf den Hinterkopf. Er erlitt eine Platzwunde und wurde durch die Wiesn-Sanitäter versorgt.