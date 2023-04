Windiger und regnerischer Donnerstag in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) – . Für die Menschen in Hessen wird es am Donnerstag ungemütlich: Windböen, Schauer und vereinzelte Gewitter bestimmen den Tag. Dazu bleibt der Himmel dicht bewölkt, bei Höchsttemperaturen zwischen 10 und 13 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Bevor der Wind am Nachmittag in ganz Hessen nachlasse, schließen die Meteorologen insbesondere im Bergland und in Nähe der Schauer starke Böen nicht aus.