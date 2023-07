Windkraftausbau in Hessen legt wieder zu

In den ersten sechs Monaten des Jahres seien landesweit 19 neue Anlagen in Betrieb gegangen, allein im zweiten Quartal 14. „Das sind schon im ersten Halbjahr 2023 mehr neue Windräder als im gesamten vergangenen Jahr“, so Al-Wazir. „Das zeigt: Wir sind bei der Energiewende auf Kurs, der Ausbau der Windenergie in Hessen gewinnt wieder deutlich an Tempo.“ Insgesamt drehen sich nach Angaben des Wirtschaftsministeriums in Hessen momentan rund 1200 Windräder. Laut Al-Wazir kommen weitere 400 Windräder dazu, die entweder schon genehmigt sind oder sich bereits im Genehmigungsverfahren befinden. In den Regierungspräsidien seien hunderte neue zusätzliche Windenergieprojekte angekündigt worden.