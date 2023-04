Winter hinterlässt Schäden auf Fahrbahnen

Die Städte Frankfurt und Offenbach berichteten, die zunächst feuchten und später kalten Tage im Dezember hätten ihren Straßen zugesetzt. Zunächst war Feuchtigkeit durch feine Risse in den Asphalt gedrungen, beim anschließenden Frost dehnte sie sich aus und sorgte für Löcher in den Fahrbahnen. So wurden in Frankfurt etwa 1100 Schlaglöcher gemeldet, in der Nachbarstadt wurden in diesem Jahr bereits 55 Tonnen Asphalt zur Auffüllung der Schlaglöcher benötigt - rund 10 Tonnen mehr als im Winter zuvor.