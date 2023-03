Wintereinbruch mit glatten Straßen, Staus und Unfällen

Laut der Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach verabschiedet sich der Schnee rasch wieder von Hessen, es wird tagsüber deutlich wärmer. So liegen die Temperaturen am regnerischen Donnerstag meist zwischen 7 und 14 Grad. Mit dichten Wolken und zeitweise Regen geht es am Freitag bei Werten zwischen 11 und 14 Grad weiter. Nachmittags sind starke bis stürmische Böen möglich. In der Nacht zum Samstag kann es jedoch auch in tiefen Lagen wieder schneien.