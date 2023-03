Wintereinbruch sorgt für Verkehrsunfälle in Nordhessen

Kassel (dpa) - . Der Wintereinbruch kurz nach dem meteorologischen Frühlingsanfang hat für Verkehrsprobleme in Nordhessen gesorgt. Am Dienstagabend kam es zu 24 Verkehrsunfällen, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Die meisten Unfälle seien auf den Schnee zurückzuführen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Drei Lastwagen blieben liegen und kamen erst von der Stelle, nachdem gestreut wurde.