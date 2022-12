Winterliches Wetter in Hessen: Ausflügler, aber kaum Unfälle

Gebietsweise waren die Straßen glatt. Trotzdem lief der Verkehr am Wochenende weitestgehend ohne Probleme. In Südhessen registrierte die Polizei vereiste Straßen. Dort waren zeitweise Streudienste im Einsatz. Außerdem gab es Unfälle mit Verletzten. In Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) verlor eine Autofahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen. Die Schwangere sei zur Beobachtung in eine Klinik gebracht worden, hieß es. In Bensheim (Kreis Bergstraße) rutschte eine Frau wegen Straßenglätte mit ihrem Auto in einen Verkehrskreisel. Sie kam ebenfalls vorsorglich ins Krankenhaus; ihr Kind blieb der Polizei zufolge unverletzt.