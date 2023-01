Winterliches Wetter mit Schnee und Glätte in Hessen

Offenbach (dpa/lhe) - . Die Menschen in Hessen erwartet in den kommenden Tagen weiterhin winterliches Wetter mit gebietsweise Schneefall. In der Nacht zum Sonntag breitet sich der Schneefall von Osten aus - Glätte, aber auch Frost werden erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. Zudem sind in Gipfellagen einzelne Windböen von bis zu 60 Kilometer die Stunde möglich. Am Sonntag setzt sich dieses Wetter inklusive Schnee und Glättegefahr fort.