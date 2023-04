Wintershall Dea spürt niedrigere Öl- und Gaspreise

Kassel (dpa) - . Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea hat zum Jahresstart niedrigere Öl- und Gaspreise zu spüren bekommen. In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres ging der Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (Ebitdax) im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 1,14 Milliarden Euro zurück, wie die BASF-Mehrheitsbeteiligung am Mittwoch in Kassel mitteilte.