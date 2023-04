„Wir kommen nicht, um Fabriken zu schließen“

„Wir kommen, um in Deutschland zu investieren, um in die Belegschaft zu investieren, in Wachstum zu investieren“, verkündete der Carrier-Chef. Viessmann sei ein „phänomenales“ Unternehmen, das „gewaltige“ Gelegenheiten biete. Die rund 11 000 Beschäftigten des Mittelständlers aus Hessen begrüßte Gitlin als neuen „Teil unserer Familie“. Anleger sehen den Deal allerdings weiter skeptisch und ließen Carriers Aktien im US-Handel um über drei Prozent sinken.