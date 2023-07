Wird die Region Frankfurt Design-Hauptstadt?

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wird die Region Frankfurt zur „World Design Capital 2026“ ernannt? Die Entscheidung darüber soll im Oktober in Tokio bekannt gegeben werden, wie die Organisatoren der Bewerbung am Mittwoch sagten. Als zweiter Mitbewerber steht noch Riad, die Hauptstadt von Saudi-Arabien, in der Endrunde. Die World Design Organization (WDO) mit Sitz im kanadischen Montreal kürt alle zwei Jahre eine Metropole zur Weltdesignhauptstadt.