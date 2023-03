Wirtschaft: Schnell Perspektiven für Immobilien nötig

Schoder-Steinmüller erklärte, die angekündigten Schließungen seien „nur die Spitze des Eisbergs. Zahlreiche kleinere Geschäfte mussten in den vergangenen Monaten schließen.“ Gründe seien neben den Nachwirkungen der Corona-Pandemie und dem Fachkräftemangel auch gestiegene Energiepreise und nicht zuletzt die Konsumflaute infolge der hohen Inflation. Es scheine, als hätten „noch nicht alle Akteure in allen Kommunen die Tragweite der Situation erkannt“, so die HIHK-Präsidentin. Der Handel sei nicht mehr das alleinige Zugpferd, das die Menschen in die Innenstädte locke. „Es wird deshalb nicht mehr so wie es früher einmal war. Den Wandel müssen wir nun gemeinsam gestalten.“