Wirtschaftlich erstarkte Eintracht will sportlich glänzen

In der Partie an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) soll sein Team die Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzen und weiteres Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben in der Liga und in der Conference League tanken. „Wir wollen Spiele gewinnen, möglichst schon in Bochum“, verkündete Toppmöller die Marschroute.