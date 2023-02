Wirtschaftsminister Habeck erhält Ludwig-Börne-Preis 2023

Frankfurt/Main (dpa) - . Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird mit dem Ludwig-Börne-Preis 2023 geehrt. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung wird dem Politiker am 11. Juni in der Paulskirche verliehen, wie die Ludwig-Börne-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Als Preisrichter amtierte der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), Jürgen Kaube.