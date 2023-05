Wirtschaftsstaatssekretär Nimmermann fängt am Dienstag an

Berlin (dpa) - . Der neue Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Philipp Nimmermann (Grüne), fängt am Dienstag in Berlin an. Nimmermann, der derzeit Staatssekretär in Hessen ist, werde von dort abgeordnet, teilte das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mit. Nimmermann folgt auf Patrick Graichen, der wegen der Verflechtung von Dienstlichem und Privatem gehen muss. Dessen angekündigte Versetzung in den einstweiligen Ruhestand soll nach dpa-Informationen ebenfalls am Dienstag erfolgen.