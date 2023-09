Woche startet freundlich: Schauer und Gewitter am Dienstag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Heißes Spätsommerwetter am Montag, Schauer und Gewitter am Dienstag: Das Wetter in Hessen ist zu Wochenbeginn wechselhaft. Am Montag sei es verbreitet heiter bis sonnig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dabei sei es niederschlagsfrei und sehr warm bis heiß bei Höchsttemperaturen zwischen 29 und 32 Grad.