Wohnhaus brennt in Schmitten

Schmitten (dpa/lhe) - . In einem Wohnhaus in Schmitten (Hochtaunuskreis) hat es am Montagmorgen gebrannt. Zunächst habe nur ein Carport aus bisher ungeklärten Gründen Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer sei dann auf das Wohnhaus übergetreten. Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich laut Polizeiinformationen rechtzeitig aus dem Gebäude retten und blieben unverletzt. Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am frühen Morgen im Einsatz gewesen. Die Polizei ermittle nun die genaue Ursache des Brandes. Zuerst hatte die „Hessenschau“ über den Brand berichtet.