Wohnhaus in Flammen: Mann rettet zwei Senioren

Burghaun (dpa/lhe) - . Ein Zeuge hat am Dienstagvormittag im osthessischen Burghaun zwei ältere Bewohner aus einem brennenden Haus geholt. Die gerettete Frau sei schwer verletzt worden, der Mann habe bei dem Feuer keine Verletzungen erlitten, teilte die Polizei in Fulda mit. Der Zeuge sei in das Haus gelaufen und habe die beiden nach draußen geleitet, hieß es. Ob es sich bei den Geretteten um ein Ehepaar handelt, war zunächst nicht bekannt.