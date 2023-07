Wohnhaus von Feldbrand eingeschlossen: Zwei leicht Verletzte

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein Feuer auf einem Feld in Wiesbaden hat mehrere Menschen in einem Wohnhaus eingeschlossen und eine große Fläche verbrannt. Einsatzkräfte hätten eine Bewohnerin mit ihrem Kind allerdings nach kurzer Zeit in Sicherheit bringen können, teilte die Feuerwehr mit. Demnach habe starker Wind die Flammen auf dem brennenden Stoppelacker, der das Haus von drei Seiten umgibt, mit großer Geschwindigkeit vorangetrieben. Sie drohten auf das Haus überzugreifen.